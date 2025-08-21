Bantu Remaja Marunda, Pluang & SuperCoolBen Beri Pelatihan Teknik Dasar Berinvestasi untuk Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Pluang, aplikasi trading crypto dan saham AS terpercaya di Indonesia, berkolaborasi dengan content creator Bobby Saputra untuk memberikan dukungan finansial bagi remaja kurang mampu yang tinggal di Rusunawa Marunda melalui Yayasan Meek Nusantara.

Melalui inisiatif terbaru ini, para penerima manfaat mendapatkan dukungan finansial untuk mengembangkan berbagai keterampilan diri yang sesuai dengan impian mereka, seperti pelatihan vokasi, pelatihan olahraga futsal, serta kursus komputer hingga bahasa Inggris.

Ada pula sumbangan finansial khusus bagi orang tua para remaja agar dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan bergizi.

Selain bantuan materi, mereka juga diperkenalkan pada teknik-teknik dasar investasi melalui aplikasi Pluang, dengan berinvestasi pada kelas aset seperti Emas, Saham AS dan ETF, Reksa dana, serta Crypto.

Para remaja ini juga akan belajar secara langsung bagaimana cara berinvestasi dan trading untuk membangun masa depan mereka, mengingat aplikasi Pluang memungkinkan investasi dengan nominal sangat terjangkau—mulai dari 1 dolar AS untuk saham dan ETF Amerika Serikat dan Rp 10.000 untuk emas dan aset crypto.

“Dengan total donasi sebesar Rp 200 juta, program ini menjangkau 20 penerima manfaat yang telah dipilih secara saksama melalui proses kurasi ketat oleh Yayasan Meek Nusantara dan Pluang,” ujar Andreas Agung Hendrawan, Direktur Pemasaran dan Komersial Pluang.

“Kami berharap inisiatif ini memberikan dampak langsung dan membuka peluang baru bagi para remaja, sekaligus memicu efek domino yang kuat menuju perubahan dan pemberdayaan di masa depan.”

Selain literasi keuangan, Pluang juga bekerja sama dengan entrepreneur ternama, Supercoolben, untuk membekali para remaja terpilih dengan pelatihan media sosial yang relevan dengan kebutuhan dunia digital saat ini.