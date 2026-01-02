Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Bantu Warga Terdampak Bencana, PKS Kirim Sukarelawan Kemanusiaan

Jumat, 02 Januari 2026 – 19:31 WIB
Bantu Warga Terdampak Bencana, PKS Kirim Sukarelawan Kemanusiaan
Pelepasan sukarelawan PKS di kantor DPTP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (2/1). Dokumentasi DPP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf melepas puluhan sukarelawan dari parpolnya untuk diberangkatkan membantu warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Adapun, acara pelepasan dilakukan itu di kantor DPTP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Almuzzammil mengatakan sukarelawan kemanusiaan PKS yang dikirim berasal dari kader partai di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. 

"Sukarelawan yang dikirim memiliki keahlian khusus yang memang dibutuhkan di wilayah bencana," kata dia dalam keterangan persnya, Jumat ini.

Dia menyebut PKS sebelumnya juga sudah mengirim sukarelawan membantu warga terdampak bencana di Sumatra. 

Legislator DPR RI itu mengatakan sukarelawan yang diberangkatkan memiliki keahlian khusus, seperti mekanik, tenaga kesehatan, sampai ahli bangunan. 

"Ada mereka yang menjadi montir, tenaga kesehatan, ahli bangunan, ahli kelistrikan, psikolog untuk trauma healing, dan lain sebagainya, tutur dia.

Almuzzammil kemudian berbagi pengalaman saat meninjau langsung kondisi bencana di Medan, Aceh Tamiang, dan Sumbar.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyebut sukarelawan yang diberangkatkan memiliki keahlian khusus, seperti mekanik.

TAGS   bencana 2025  PKS  banjir sumatra  Banjir Bandang  banjir bandang aceh 

