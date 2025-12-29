Close Banner Apps JPNN.com
Nasional - Sosial

Bantu Warga Terdampak Bencana Sumatra, PDIP Kirim 30 Ambulans dan Puluhan Dokter

Senin, 29 Desember 2025 – 09:45 WIB
PDIP melaksanakan acara pelepasan ambulans dan tenaga kesehatan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (29/12). Dokumentasi DPP PDIP
PDIP melaksanakan acara pelepasan ambulans dan tenaga kesehatan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (29/12). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com - PDI Perjuangan mengirim 30 unit ambulans beserta tenaga kesehatan seperti 30 dokter, 60 perawat, dan 30 sukarelawan yang tergabung dalam Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar).

PDIP melaksanakan acara pelepasan ambulans dan tenaga kesehatan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Para sukarelawan Baguna dan petugas medis tampak mempersiapkan dan mengecek daftar barang bantuan yang akan dibawa saat acara pelepasan.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning hadir langsung untuk memantau persiapan akhir keberangkatan tim tersebut.

Sejumlah karung berwarna putih berisi Al-Qur'an, mukena, pakaian, serta peralatan medis bertuliskan "Dokter Diaspora" tampak diangkut ke dalam ambulans. 

Panitia acara pelepasan juga terus memeriksa barang bawaaan dan kesiapan personel yang akan bertugas ke Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Setiap pengemudi akan memegang handy talky untuk koordinasi selama perjalanan,” ujar salah satu panitia memberikan instruksi di lapangan.

Adapun, penerjunan tim dari PDIP ini untuk membantu pemulihan para korban banjir bandang yang terjadi pada November lalu. 

PDIP mengirim 30 unit ambulans beserta tenaga kesehatan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, serta Sumbar.

