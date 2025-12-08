Bantuan Gelombang Kedua dari PTPN IV Disalurkan, Kolaborasi dengan Pemda Diperluas

Senin, 08 Desember 2025 – 20:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo menyalurkan bantuan kemanusiaan gelombang kedua untuk warga terdampak banjir dan longsor, akhir pekan kemarin.

Kali ini, bantuan disalurkan sebagai upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Region Head PTPN IV Regional IV, Khayamuddin Panjaitan.

Khayamuddin menjelaskan bantuan ini diarahkan ke sejumlah titik yang masih memerlukan dukungan logistik, terutama di Kecamatan Gunuang Omeh serta Jorong Aie Angek.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari distribusi ke empat kabupaten terdampak di Sumatera Barat.

“Hampir lima ratus item logistik—mulai dari kebutuhan dasar hingga perlengkapan darurat—dikirimkan untuk menopang warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian,” ungkap Khayamuddin dikutip, Senin (8/12).

Di Kantor Camat Gunuang Omeh, bantuan diterima oleh Camat Apri Yulianto bersama jajarannya. Sementara itu, di Jorong Aie Angek bantuan diserahkan kepada Kepala Desa, Fahru Rozi, yang memimpin posko pengungsian setempat.

Khayamuddin menegaskan bahwa keberadaan PTPN IV di wilayah terdampak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam situasi darurat.