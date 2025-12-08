Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bantuan Gelombang Kedua dari PTPN IV Disalurkan, Kolaborasi dengan Pemda Diperluas

Senin, 08 Desember 2025 – 20:45 WIB
Bantuan Gelombang Kedua dari PTPN IV Disalurkan, Kolaborasi dengan Pemda Diperluas - JPNN.COM
PTPN IV PalmCo menyalurkan bantuan kemanusiaan gelombang kedua untuk warga terdampak banjir dan longsor, akhir pekan kemarin. FOTO: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo menyalurkan bantuan kemanusiaan gelombang kedua untuk warga terdampak banjir dan longsor, akhir pekan kemarin. 

Kali ini, bantuan disalurkan sebagai upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Region Head PTPN IV Regional IV, Khayamuddin Panjaitan. 

Baca Juga:

Khayamuddin menjelaskan bantuan ini diarahkan ke sejumlah titik yang masih memerlukan dukungan logistik, terutama di Kecamatan Gunuang Omeh serta Jorong Aie Angek.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari distribusi ke empat kabupaten terdampak di Sumatera Barat. 

“Hampir lima ratus item logistik—mulai dari kebutuhan dasar hingga perlengkapan darurat—dikirimkan untuk menopang warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian,” ungkap Khayamuddin dikutip, Senin (8/12).

Baca Juga:

Di Kantor Camat Gunuang Omeh, bantuan diterima oleh Camat Apri Yulianto bersama jajarannya. Sementara itu, di Jorong Aie Angek bantuan diserahkan kepada Kepala Desa, Fahru Rozi, yang memimpin posko pengungsian setempat.

Khayamuddin menegaskan bahwa keberadaan PTPN IV di wilayah terdampak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam situasi darurat.

PTPN IV PalmCo menyalurkan bantuan kemanusiaan gelombang kedua untuk warga terdampak banjir dan longsor, akhir pekan kemarin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PTPN  PTPN IV  PalmCo  bantuan  Bencana  pengungsian 
BERITA PTPN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp