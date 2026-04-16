Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kalsel

Banyak ASN Pensiun pada 2027, PPPK Dipastikan Aman

Kamis, 16 April 2026 – 15:39 WIB
Banyak ASN Pensiun pada 2027, PPPK Dipastikan Aman - JPNN.COM
Para PPPK di Pemkot Banjarmasin dipastikan aman, tidak terkena PHK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANJARMASING – Para PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dipastikan aman, tidak akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD yang berlaku mulai 2027 dipastikan tidak berdampak pada nasib PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto di Banjarmasin, Rabu (15/4), menyebutkan, porsi belanja pegawai Pemkot Banjarmasin saat ini memang melampaui batas maksimal tersebut.

Komposisi belanja gaji pegawai di lingkungan Pemkot Banjarmasin saat ini berada di angka 34 persen," ujarnya.

Namun, persentase tersebut akan berubah, yakni berkurang, karena pada 2027 akan banyak pegawai yang pensiun.

"Dengan adanya batas usia pensiun ini yang bisa mengimbangi biaya belanja gaji pegawai kita (Pemkot Banjarmasing) tidak lebih dari itu,” ucap Totok.

Kondisi ini berbeda dengan sejumlah daerah lain yang belanja pegawainya bahkan mencapai 50 persen dari APBD, sehingga memicu kekhawatiran lebih besar akan adanya pengurangan jumlah PPPK.

Meski isu pengurangan PPPK mencuat di banyak daerah, BKD memastikan Pemkot Banjarmasin tidak akan melakukan pemangkasan PPPK dalam waktu dekat.

Pada 2027 terdapat banyak ASN pensiun yang berdampak pada porsi belanja pegawai, PPPK dipastikan aman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  Nasib PPPK  belanja pegawai  Pemkot Banjarmasin  PHK 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp