Banyak Banget Big Match di Babak Pertama Indonesia Open 2026

JAKARTA - Petahana di nomor tunggal putra Anders Antonsen harus ketemu juara Singapore Open 2026 Alex Lanier pada babak pertama atau 32 Besar Indonesia Open 2026 Super 1000.

Big match Antonsen vs Lanier yang sepertinya akan sarat drama itu hadir di hari kedua babak pertama, Rabu (3/6).

Antonsen memiliki rekor yang mengesankan di Istora yang ikonik, tampil di enam final (Indonesia Masters dan Indonesia Open), dan memenangi tiga di antaranya.

Namun, dia harus menghadapi pemain yang mengalahkannya di semifinal Singapore Open 2026 pekan lalu.

Lanier, yang menjadi pemain pertama Prancis menjuarai Singapore Open mengaku senang bisa menjumpai Antonsen di babak pertama Indonesia Open 2026.

"Dia sangat berkualitas saat bertarung di lapangan. Apa pun hasil pertandingan melawan Antonsen akan memuaskan. Karena dia selalu berjuang mati-matian. Jadi, harus punya tekad dan mental kuat saat melawan dia," ujar Lanier.

Sebelum masuk hari kedua besok, Indonesia Open 2026 di Istora hari ini juga menjanjikan partai-partai big match, seperti Alwi Farhan (Indonesia) melawan Lakshya Sen (India).

Ganda putra terbaik di dunia dari Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae vs duo Taiwan Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi Lin.