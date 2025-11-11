Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Banyak Banget PPPK Paruh Waktu Penerima SK Pengangkatan

Selasa, 11 November 2025 – 04:38 WIB
Banyak Banget PPPK Paruh Waktu Penerima SK Pengangkatan - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu juga termasuk ASN. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 8.533 PPPK paruh waktu di lingkungan pemda setempat, pada Senin (10/11).

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang menerima SK pengangkatan terdiri dari guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan.

"PPPK yang menerima SK terdiri atas 724 guru, 7.808 tenaga teknis dan 1 tenaga kesehatan," ujar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas di Medan, Senin.

Baca Juga:

Dia mengatakan pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu tersebut merupakan wujud nyata pemerintah dalam memberikan status dan penghargaan dedikasi serta kerja keras yang telah dilakukan selama bertugas sebelumnya.

Selain itu, katanya, pengangkatan itu juga menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas birokrasi.

"Menjadi PPPK bentuk pengabdian, untuk bertanggungjawab memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," kata dia.

Baca Juga:

Dia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat tersebut untuk bekerja secara profesional, jujur serta berintegritas dalam menjalankan tugas.

"Harus direnungkan bahwa kehadiran saudara-saudari di lingkungan pemerintah bagian dari upaya mewujudkan Kota Medan yang maju, inklusif dan berkelanjutan," kata dia.

Di daerah ini lumayan banyak jumlah PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  SK Pengangkatan  Kota Medan 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp