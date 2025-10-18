Close Banner Apps JPNN.com
Banyak Cekcok Sebelum Turun Minum, Persebaya Vs Persija 0-2

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 20:09 WIB
Banyak Cekcok Sebelum Turun Minum, Persebaya Vs Persija 0-2 - JPNN.COM
Spanduk besar bertuliskan Bawa Adem terbentang di Stadion Gelora Bung Tomo. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA – Dua gol mewarnai babak pertama pertemuan Persebaya vs Persija pada laga pekan ke-9 BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) malam WIB.

Dua gol itu milik tim tamu, Persija Jakarta.

Gol pertama dicetak Dony Tri Pamungkas pada menit ke-21, Jordi Amat menambah keunggulan Macan Kemayoran di menit 45+4.

Laga Persebaya vs Persija berlangsung dalam tempo dan intensitas tinggi.

Dua gol Persija menjadi bukti tim tamu tampil lebih efektif di 45 menit pertama.

Babak pertama juga diwarnai banyak cekcok antarpemain, kerumunan di lapangan, hingga menyulut emosi orang-orang yang duduk di bangku cadangan.

Babak pertama Persebaya vs Persija di GBT Surabaya diwarnai banyak pertengkaran antarpemain.

