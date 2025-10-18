Banyak Cekcok Sebelum Turun Minum, Persebaya Vs Persija 0-2

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 20:09 WIB

jpnn.com - SURABAYA – Dua gol mewarnai babak pertama pertemuan Persebaya vs Persija pada laga pekan ke-9 BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) malam WIB.

Dua gol itu milik tim tamu, Persija Jakarta.

Gol pertama dicetak Dony Tri Pamungkas pada menit ke-21, Jordi Amat menambah keunggulan Macan Kemayoran di menit 45+4.

Laga Persebaya vs Persija berlangsung dalam tempo dan intensitas tinggi.

Dua gol Persija menjadi bukti tim tamu tampil lebih efektif di 45 menit pertama.

Babak pertama juga diwarnai banyak cekcok antarpemain, kerumunan di lapangan, hingga menyulut emosi orang-orang yang duduk di bangku cadangan.