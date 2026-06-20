Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Banyak Foto Jokowi di Arena Rakorwil PSI Kaltim, Kaesang Sampai Kaget

Sabtu, 20 Juni 2026 – 20:20 WIB
Banyak Foto Jokowi di Arena Rakorwil PSI Kaltim, Kaesang Sampai Kaget - JPNN.COM
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (20/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, SAMARINDA - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (20/6).

Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Fugo, Kota Samarinda, ini dihadiri ratusan kader partai berlambang gajah tersebut.

Saat menyampaikan arahan, Kaesang mengaku kaget saat melihat foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih banyak dibanding foto dirinya.

Baca Juga:

"Izinkan saya dulu mengevaluasi beberapa hal. Pertama, acara rakorwil terlebih dahulu. Ini panggung semuanya baik tapi menurut teman-teman apa yang salah?" kata Kaesang.

Kaesang melanjutkan, spanduk yang memuat foto dirinya hanya satu, sedangkan spanduk yang memasang foto Jokowi ada dua.

"Jadi yang salah adalah foto ketua umum hanya satu, foto beliau ada dua," kata Kaesang sambil tertawa.

Baca Juga:

Melanjutkan gurauan, Kaesang mengatakan Ketua DPW PSI Kaltim Andi Wijaya mungkin akan menggelar kongres luar biasa (KLB) karena kedekatan dengan Jokowi.

"Saya enggak tahu ya, mungkin Ketua AW ada pergerakan dengan beliau (Jokowi). Kan kemarin sudah selesai tugasnya di Munas HIPMI. Jangan-jangan mau KLB saya,” tambah Kaesang sambil tertawa.

Saat menyampaikan arahan, Kaesang mengaku kaget saat melihat foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaesang Pangarep  Foto Jokowi  PSI  Kaltim  Jokowi  Kaesang 
BERITA KAESANG PANGAREP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp