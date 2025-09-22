Banyak Honorer Tak Terakomodasi Skema PPPK, Bupati Agus Lagi Godok Solusi

jpnn.com - TEMANGGUNG - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tengah menggodok solusi untuk menangani nasib honorer yang belum terakomodasi dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan batas waktu pengangkatan hingga 31 Desember 2025, tetapi masih ada lebih dari 1.260 honorer di Kabupaten Temanggung yang perlu dipikirkan solusinya.

"PR kami adalah honorer paruh waktu sekitar 1.350 orang, insyaallah prosesnya segera selesai, tetapi yang tidak masuk paruh waktu jumlahnya juga cukup banyak, sekitar 1.260 orang. Jadi, bagaimana caranya supaya mereka tidak putus kerja, ini yang sedang kita godok solusinya," katanya di Temanggung, Senin (22/9).

Baca Juga: Ternyata Selama Ini PPPK Hanya Menerima Gaji Pokok

Agus menyatakan Pemkab Temanggung tidak ingin mengabaikan jasa honorer yang sudah lama mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, katanya, langkah penyusunan skema penyelamatan honorer dipertimbangkan secara matang, baik dari sisi regulasi maupun ketersediaan anggaran daerah.

"Apapun, mereka sudah berbakti. Kami akan memikirkan jalan terbaik agar tidak ada yang diputus pekerjaannya, tetapi tentu harus sesuai aturan dan anggaran yang kami punya," ungkapnya.

Terkait pegawai yang sudah berstatus PPPK, dia memastikan evaluasi kinerja akan terus dilakukan secara bertahap oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Evaluasi ini penting agar kinerja aparatur tetap terpantau, sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kontrak kerja.

"Evaluasi kinerja pasti dilakukan. Karena mereka berkontrak, maka regulasinya jelas, termasuk jika ada konsekuensi pemutusan kontrak bila tidak memenuhi kinerja," katanya.