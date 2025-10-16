Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Banyak LSPro Swasta Nasional Tak Berdaya, Kebijakan Kemenperin Dituding Jadi Biangnya

Kamis, 16 Oktober 2025 – 14:14 WIB
Banyak LSPro Swasta Nasional Tak Berdaya, Kebijakan Kemenperin Dituding Jadi Biangnya - JPNN.COM
Para pekerja beraktivitas di sebuah pabrik tekstil. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) menilai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan kebijakan yang merugikan usaha anak bangsa.

Hal yang menjadi persoalan yakni keputusan Kemenperin yang dianggap diskriminatif kepada lembaga sertifikasi produk (LSPro) swasta nasional.

Menurut ALSI, setidaknya terdapat 21 keputusan dan peraturan menteri perindustrian yang memukul LSPro asli Indonesia.

Baca Juga:

Dengan adanya kebijakan itu, hanya Balai Besar Standardisasi milik Kemenperin yang berwenang meyertifikasi produk impor tertentu.

Ketua Umum ALSI Nyoman Susila menyatakan keputusan Kemenperin itu dikeluarkan tanpa melibatkan pemangku kepentingan terkait.

ALSI maupun anggotanya pun tidak pernah diajak membicarakan rancangan berbagai kebijakan itu.

Baca Juga:

“Tahu-tahu keluar surat keputusan. Saat kami meminta penjelasan malah dipingpong dari satu pejabat ke pejabat lain tanpa ada kejelasan,” ungkap Nyoman melalui siaran pers ALSI, Kamis (16/10).

Nyoman menambahkan selama puluhan tahun sekitar 80 LSPro anggota ALSI menjadi mitra strategis Kemenperin dalam mengaudit dan memastikan produk dalam negeri maupun impor sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) menilai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan kebijakan yang merugikan usaha anak bangsa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ALSI  Kemenperin  Lembaga Sertifikasi  Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp