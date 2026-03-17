Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Seputar Mudik

Banyak Pemudik Memilih Pulang Kampung Sebelum One Way

Selasa, 17 Maret 2026 – 15:06 WIB
Pergerakan arus kendaraan di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Banyak pemudik asal Jakarta memilih berangkat ke kampung halaman lebih awal, sebelum penerapan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional.

Langkah ini diambil untuk menghindari potensi kemacetan saat puncak arus mudik pada H-3 atau tiga hari sebelum Lebaran, Rabu (18/3).

Pada H-4 Lebaran, arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah terpantau mulai meningkat. Sejumlah pemudik telah memasuki Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Kota Semarang, dengan kondisi lalu lintas relatif lancar.

Sepanjang perjalanan melalui tol dari Jakarta hingga GT Kalikangkung, para pemudik mengaku tidak menemui hambatan berarti.

“Alhamdulillah arus kendaraan lancar lancar ncar,” ujar Adi (60), pemudik asal Jakarta dengan tujuan Madiun, Jawa Timur kepada JPNN.com di GT Kalikangkung, Kota Semarang, Selasa (17/3).

Perjalanan mudik lancar menjadi hal yang didambakan oleh Adi. Dia berangkat dari Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB dan tiba di Semarang tujuh jam kemudian bersama keluarganya.

“Saya memilih mudik hari ini supaya perjalanannya lancar. Berangkat jam 9 pagi,” katanya.

Hal serupa diungkapkan Yudha (38), pemudik asal Jakarta dengan tujuan Yogyakarta. Dia menyebut perjalanan yang ditempuh bersama keluarganya berlangsung nyaman. “Perjalanan lancar,” ujarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemudik  mudik  Mudik Lebaran  One Way  Tol Kalikangkung 
BERITA PEMUDIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp