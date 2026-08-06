Banyak Pengeluaran di Awal Bulan? Ini 4 Tips Pengeluaran Lebih Teratur

jpnn.com, JAKARTA - Pernah merasa uang cuma mengalir lewat dompet karena berbagai pengeluaran sudah mulai berdatangan saat gajian?

Semua kebutuhan menunggu, mulai dari belanja sehari-hari, transportasi, hingga pulsa, paket data, dan token listrik.

Jadi, awal bulan sering kali menjadi momen ketika berbagai kebutuhan rutin perlu dipenuhi dalam waktu yang berdekatan.

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Kondisi ini tercermin dalam Survei Konsumen Bank Indonesia edisi Juni 2026 yang menunjukkan porsi pendapatan masyarakat yang ditabung menurun menjadi 17 persen.

Sejalan dengan itu, riset KIC menemukan rata-rata 41 persen pendapatan bulanan masyarakat kelas menengah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di antara berbagai pengeluaran tersebut, kebutuhan seperti pulsa, paket data, dan token listrik terlihat kecil, tetapi perlu dipenuhi secara rutin. Survei APJII bahkan menunjukkan lebih dari separuh pengguna internet seluler di Indonesia menghabiskan Rp 50.000–Rp 100.000 per bulan hanya untuk kuota internet.

Meski nominalnya terlihat kecil jika dilihat satu per satu, jika digabungkan dengan kebutuhan rutin lainnya, pengeluaran tersebut dapat menyerap porsi anggaran yang tidak sedikit.

Berikut empat tips sederhana yang dapat membantu merencanakan dan mengelola pengeluaran rutin setiap bulan.