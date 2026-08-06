Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Banyak Pengeluaran di Awal Bulan? Ini 4 Tips Pengeluaran Lebih Teratur

Kamis, 06 Agustus 2026 – 06:46 WIB
Banyak Pengeluaran di Awal Bulan? Ini 4 Tips Pengeluaran Lebih Teratur - JPNN.COM
Berikut empat tips sederhana yang dapat membantu merencanakan dan mengelola pengeluaran rutin setiap bulan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pernah merasa uang cuma mengalir lewat dompet karena berbagai pengeluaran sudah mulai berdatangan saat gajian? 

Semua kebutuhan menunggu, mulai dari belanja sehari-hari, transportasi, hingga pulsa, paket data, dan token listrik.

Jadi, awal bulan sering kali menjadi momen ketika berbagai kebutuhan rutin perlu dipenuhi dalam waktu yang berdekatan.

Baca Juga:

Kondisi ini tercermin dalam Survei Konsumen Bank Indonesia edisi Juni 2026 yang menunjukkan porsi pendapatan masyarakat yang ditabung menurun menjadi 17 persen. 

Sejalan dengan itu, riset KIC menemukan rata-rata 41 persen pendapatan bulanan masyarakat kelas menengah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di antara berbagai pengeluaran tersebut, kebutuhan seperti pulsa, paket data, dan token listrik terlihat kecil, tetapi perlu dipenuhi secara rutin. Survei APJII bahkan menunjukkan lebih dari separuh pengguna internet seluler di Indonesia menghabiskan Rp 50.000–Rp 100.000 per bulan hanya untuk kuota internet. 

Baca Juga:

Meski nominalnya terlihat kecil jika dilihat satu per satu, jika digabungkan dengan kebutuhan rutin lainnya, pengeluaran tersebut dapat menyerap porsi anggaran yang tidak sedikit.

Berikut empat tips sederhana yang dapat membantu merencanakan dan mengelola pengeluaran rutin setiap bulan.

Pernah merasa uang cuma mengalir lewat dompet karena berbagai pengeluaran sudah mulai berdatangan saat gajian?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tip  Tips  Tips Keuangan  token pln  pulsa  promo 
BERITA TIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp