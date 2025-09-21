Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Banyak Pihak di Bali Menyalahkan Pariwisata Berlebihan jadi Penyebab Banjir

Minggu, 21 September 2025 – 22:44 WIB
Banyak Pihak di Bali Menyalahkan Pariwisata Berlebihan jadi Penyebab Banjir - JPNN.COM
Perkembangan pariwisata menjadi sorotan pasca banjir mematikan di Bali. (ABC News: Tim Swanston)

Rasa takut sedang melanda banyak warga di Pulau Dewata, yang jadi tujuan untuk berlibur dan bersantai.

Banjir tak terduga dan mematikan bagi sejumlah orang melanda Bali pekan lalu, dalam skala yang belum pernah dialami banyak warga sebelumnya.

Banjir, yang mencapai puncaknya pada hari Rabu pekan lalu tersebut, menewaskan sedikitnya 18 orang, merendam dan menghancurkan rumah warga, vila, dan pertokoan.

Baca Juga:

Setelah bencana banjir reda, kini pencarian penyebabnya dimulai.

Selain hujan deras, pihak berwenang, kelompok lingkungan, dan penduduk setempat menyalahkan dua hal: pembangunan berlebihan dan sampah.

Beberapa hari setelah banjir, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, mengunjungi Bali dan menuding maraknya pembangunan yang berfokus pada pariwisata di daerah aliran sungai Bali.

Baca Juga:

Gubernur Bali, I Wayan Koster, juga sudah memutuskan untuk melarang semua pembangunan komersial baru di lahan pertanian.

Banyak permintaan akomodasi turis

Rabu pekan lalu, Putu Oka Darmiati terbangun untuk mempersiapkan upacara di rumahnya di Denpasar ketika ia mendapati air di rumahnya sudah setinggi lututnya.

Sepekan setelah banjir yang menewaskan sejumlah orang di Bali, banyak warga dan pemerhati lingkungan setempat menyalahkan pembangunan berlebihan demi memenuhi kebutuhan turis

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bali  banjir  pariwisata  ABC online 
BERITA BALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp