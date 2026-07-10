Banyak Pilar Persib Bandung Dipanggil Timnas, Begini Reaksi Igor Tolic

jpnn.com - Agenda Timnas Indonesia membuat Persib Bandung harus bersiap menghadapi Piala Presiden 2026 dengan komposisi yang belum sepenuhnya ideal.

Tercatat, 11 pemain Persib dipanggil ke Timnas Indonesia untuk mengikuti training camp sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026.

Nama-nama yang harus meninggalkan Persib ialah Teja Paku Alam, Saddil Ramdani, Dion Markx, Kakang Rudianto, Marc Klok, Thom Haye, Adam Alis, Eliano Reijnders, Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen, dan Sandy Walsh.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Persib Bandung Tak Ngotot di Piala Presiden 2026

Situasi itu membuat Persib berpotensi kehilangan sejumlah nama penting ketika melakoni turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Kendati demikian, Tolic memilih mendukung kebutuhan tim nasional daripada mempersoalkan kondisi tersebut. Menurutnya, banyaknya pemain Persib yang dipanggil justru menjadi bukti kualitas skuad yang dimiliki klub.

"Tahun ini kondisinya memang berbeda karena tim nasional sedang menjalani persiapan untuk kompetisi mereka."

"Kami tentu ingin membantu Indonesia. Persib juga memiliki cukup banyak pemain yang dipanggil ke tim nasional," jelasnya.

Dengan kondisi itu, staf pelatih masih menyusun beberapa skenario. Persib bahkan belum bisa menghitung secara pasti kekuatan yang akan dimiliki selama Piala Presiden berlangsung.