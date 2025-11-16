Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banyak Siswa SMAN 72 Mau Pindah Sekolah Pascaledakan

Minggu, 16 November 2025 – 13:22 WIB
Banyak Siswa SMAN 72 Mau Pindah Sekolah Pascaledakan - JPNN.COM
SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pascaterjadi ledakan SMAN 72 Jakarta, pada Jumat (7/11), banyak siswa ingin pindah ke sekolah lain.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah," katanya, Minggu (16/11).

Baca Juga:

Ia menyatakan telah bertemu dengan Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta dan persoalan ini harus dirumuskan secara baik.

"Karena saya tak mau kemudian dampaknya sampai panjang," kata Pramono.

Pramono juga menyebutkan pada Senin (17/11) adalah batas waktu pembelajaran secara daring.

Baca Juga:

"Hari Senin (17/11) juga akan mengundang para orang tua murid dan juga guru, untuk diberikan pilihan, apakah mereka akan sekolah secara tatap langsung atau masih melalui daring," katanya.

Sebelumnya, Pramono berharap pembelajaran tatap muka dapat kembali diterapkan di SMA Negeri 72 Jakarta pada pekan depan pascaledakan karena sebagian besar siswanya sudah ingin melakukan pembelajaran tatap muka.

Dampak ledakan SMAN 72 Jakarta di luar dugaan, banyak siswa ingin pindah ke sekolah lain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMAN 72  SMAN 72 Jakarta  ledakan sman 72  Gubernur Dki Jakarta  Pramono Anung 
BERITA SMAN 72 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp