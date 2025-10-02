Close Banner Apps JPNN.com
Banyak Siswa yang Antusias, Jangan Sampai MBG Disetop

Kamis, 02 Oktober 2025 – 14:22 WIB
Ilustrasi anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah mendapatkan paket makanan bergizi gratis (MBG). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Siswa-siswi SDN Tegal 2, Kabupaten Bogor, antusias menyambut kedatangan paket Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat berharap program MBG terus dilanjutkan demi para pelajar di pelosok negeri.

"Tolong Pak, MBG jangan ditutup. Kami di pelosok," dikutip, Kamis (2/10).

Deni merekam semangat dan antusiasme para siswa-siswi SDN Tegal 2 saat mobil boks SPPG datang. 

Mereka berlarian sambil bersorak dan bertepuk tangan depan sekolah.

Di tengah keriuhan itu, sejumlah siswa-siswi menyampaikan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Terima kasih BGN!" ujar mereka.

Saat ditanya mengenai rasa makanan, mereka pun menjawab tanpa ragu, "makanannya enak!"

Siswa-siswi SDN Tegal 2, Kabupaten Bogor, antusias menyambut kedatangan paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

