Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Banyak yang Bilang Pemain Persija Ini Ganteng Banget

Kamis, 05 Februari 2026 – 10:15 WIB
Banyak yang Bilang Pemain Persija Ini Ganteng Banget - JPNN.COM
Penyerang Persija Mauro Zijlstra. Foto: IG persija

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang baru Persija Jakarta Mauro Zijlstra menyedot perhatian.

Mauro, 21 tahun, didatangkan Persija dari FC Volendam (Belanda) pada transfer pemain pertengahan musim Super League.

Entah seberapa kuat Mauro bersaing dengan pemain-pemain lini depan Persija, termasuk si top skor sementara Super League Maxwell Lima (12 gol).

Baca Juga:

"Saya penyerang murni yang bisa melakukan pergerakan menembus pertahanan lawan, tetapi juga kuat dalam penguasaan bola. Saya melihat diri saya sebagai penyerang yang komplet, cepat, kuat, dan juga mencetak gol," kata Mauro di halaman Persija.

Banyak yang Bilang Pemain Persija Ini Ganteng Banget

Kehadiran Mauro mendapat banyak tanggapan dari warganet.

Baca Juga:

Banyak komentator yang bilang Mauro ganteng banget.

"Banyak sekali suporter di sini dan menurut saya jauh lebih besar dibandingkan di Eropa. Selain itu makanan. Dua hal itu yang paling penting bagi saya," kata Mauro.

Dia didatangkan Persija dari Belanda pada transfer pemain pertengahan musim Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Mauro Zijlstra  Mauro Zijlstra Persija  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp