JPNN.com - Politik - Parpol

Bapak J dan Ahmad Ali Masuk Struktur Kepengurusan PSI

Sabtu, 27 September 2025 – 00:17 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berjabat tangan dengan salah satu pengurus DPP PSI Periode 2025-2030 yang mengenakan topeng gajah usai upacara pelantikan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (26/9/2025). Foto: ANTARA/Fianda SJofjan Rassat

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan kepengurusan periode 2025-2030 di The Club Djakarta Theter, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

Politikus senior PSI Raja Juli Antoni menjadi pihak yang mengumumkan struktur kepengurusan di bawah Ketua Umum Kaesang Pangarep.

Raja Juli mengumumkan bahwa sosok yang dinamai Bapak J menjabat ketua dewan pembina PSI.

Namun, pria yang menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) itu enggan membeberkan sosok Bapak J tersebut.

"Nanti Mas Ketum, siapa ini, beliau yang akan menjelaskan," kata Raja Juli, Jumat.

Dia dalam kesempatan itu juga mengumumkan bahwa Kaesang menjabat Ketua Umum PSI dan Grace Natalie Sekretaris Dewan Pembina PSI.

Dalam pengumuman pada Jumat ini, muncul nama eks politikus NasDem Ahmad Ali serta Bestari Barus di struktur kepengurusan PSI.

Ahmad Ali dalam kepengurusan 2025-2030 menjabat Ketua Harian PSI, sedangkan Bestari Barus menjabat Ketua Bidang Politik DPP PSI.

PSI di The Club Djakarta Theter, Jakarta Pusat, Jumat (26/9) malam ini mengumumkan kepengurusan periode 2025-2030.

