Bapak Prabowo, Guru PPPK Minta Jadi PNS, Gaji Rp15 Juta

Jumat, 22 Mei 2026 – 05:07 WIB
Presiden Prabowo Subianto dimintai menaikkan status guru PPPK jadi PNS, gaji Rp15 juta per bulan. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan keinginannya untuk menyejahterakan para guru di Indonesia.

Diketahui, saat berpidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5), Presiden Prabowo para guru mendapatkan gaji yang layak

Prabowo yakin dengan meningkatkan kesejahteraan guru, maka mutu pendidikan juga bisa terdongkrak.

"Saya ingin guru-guru di Indonesia sejahtera, mendapatkan gaji layak," kata Prabowo.

Menurutnya, guru yang sejahtera akan bisa fokus memberikan pembelajaran bermutu kepada siswa.

Namun, diakui bahwa hingga saat ini gaji guru ASN masih rendah. Padahal, sumber pendapatan negara melimpah.

Menurut Prabowo, hal itu karena pendapatan negara yang masuk dari ekspor sumber daya alam dan mineral, seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan lainnya hanya 50 persen dilaporkan kepada negara. Sisanya disimpam di luar negeri.

"Bagaimana negara bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia kalau dananya dibawa ke luar negeri, makanya itu akan saya ubah," kata Prabowo.

Eko menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo agar mengangkat guru PPPK jadi PNS dengan gaji Rp15 juta per bulan.

