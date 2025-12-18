JPNN.com - Daerah - Sumsel

Bapenda Sumsel Gencarkan SIGUNTANG MENYAPA, Dekatkan Layanan Pajak ke Warga

Kamis, 07 Mei 2026 – 01:00 WIB
Kepala Bapenda Sumsel Ahmad Rizwan saat mengecek pajak kendaraan. Foto: Dokumen Bapenda Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan kembali mengintensifkan program SIGUNTANG MENYAPA di seluruh kabupaten kota.

Program ini menyasar peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor melalui layanan jemput bola di lokasi-lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat.

Program yang telah memasuki pelaksanaan kedua sejak diluncurkan Gubernur Sumsel Herman Deru ini menghadirkan layanan langsung di pusat aktivitas publik, seperti pusat perbelanjaan, pasar, hingga perkantoran.

"Langkah ini diambil untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya," ungkap Kepala Bapenda Sumsel Ahmad Rizwan, Rabu (6/5/2026).

Sejumlah titik strategis menjadi lokasi kegiatan, di antaranya Palembang Square, Palembang Icon serta Kolam Renang Lumban Tirta.

Kehadiran petugas di lokasi-lokasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak secara langsung.

"Data dari Aplikasi SIGUNTANG per 5 Mei 2026 mencatat sebanyak 5.834 kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat masih menunggak pajak. Dari jumlah tersebut, 900 unit kendaraan atau sekitar 15,42 persen telah melakukan pembayaran," kata Rizwan.

Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif atas efektivitas program, meskipun baru dua kali digelar.

Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sumsel mengintensifkan program SIGUNTANG MENYAPA untuk memudahkan masyarakat membayar pajak.

bapenda sumsel  pajak  PBB  pajak kendaraan bermotor 
