Bappenas & GoVirtual Akselerasi Transformasi Digital di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggandeng PT Teknologi GoVirtual Indonesia untuk mengakselerasi transformasi digital di sektor prioritas daerah.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati menyatakan kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam mengakselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

"Program ini dirancang untuk mempercepat digitalisasi di sejumlah sektor vital seperti industri, pariwisata, ekonomi kreatif, investasi daerah, media edukasi, hingga tata kelola pemerintahan," ujar Vivi dikutip Senin (25/8).

Vivi mengungkapkan teknologi yang digunakan tak tanggung-tanggung, mulai dari Virtual Tour, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), hingga Artificial Intelligence (AI) siap dioptimalkan demi meningkatkan kualitas layanan dan daya saing daerah.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Digitalisasi harus dimanfaatkan untuk membangun data yang kredibel, mendukung kebijakan strategis, membuka peluang usaha, menarik investasi, serta menopang pertumbuhan ekonomi,” ungkap Vivi.

CEO PT Teknologi GoVirtual Indonesia Bobby Cendrawanto menuturkan teknologi ini telah diuji coba di sejumlah wilayah seperti Kota Semarang dan Kabupaten Bogor.

Bobby menuturkan GoVirtual dipercaya menghadirkan solusi digital berbasis teknologi imersif yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menjelajahi potensi daerah secara interaktif dan realistis.

Tak hanya menyajikan konten visual berkualitas tinggi, platform ini juga dilengkapi informasi potensi wilayah, institusi pendidikan, layanan kesehatan, hingga destinasi wisata yang bisa diakses bahkan saat berada di dalam pesawat