Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Barang Eks Hotel Sultan Dipindahkan ke 2 Gudang, Proses Ditargetkan Selesai Sebulan

Kamis, 25 Juni 2026 – 01:01 WIB
Barang Eks Hotel Sultan Dipindahkan ke 2 Gudang, Proses Ditargetkan Selesai Sebulan - JPNN.COM
Proses pengosongan dan pemindahan barang-barang dari Blok 15 eks Hotel Sultan. Foto: Humas PPKGBK

jpnn.com, JAKARTA - Proses pengosongan dan pemindahan barang-barang dari Blok 15 eks Hotel Sultan masih terus berlangsung hingga Rabu (24/6).

Barang hasil pelaksanaan eksekusi tersebut dipindahkan secara bertahap ke dua gudang di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, sesuai jenis, asal, dan karakteristik masing-masing barang.

Kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Kharis Sucipto mengatakan proses pemindahan barang hasil eksekusi Blok 15 masih berlangsung.

Baca Juga:

“Kami menargetkan proses pengosongan dan pemindahan seluruh barang dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan,” ujar Kharis dalam keterangannya.

Menurut dia, setelah proses pengosongan dan pemindahan selesai, hasil pelaksanaannya akan dilaporkan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Seluruh tahapan dilaksanakan sebagai bagian dari tindak lanjut eksekusi Blok 15 eks Hotel Sultan pada 18 Juni 2026.

Baca Juga:

Dia menjelaskan gudang pertama digunakan untuk menyimpan barang yang berasal dari area hotel, tower, dan restoran.

Gudang tersebut berada di Kompleks Pergudangan Cikarang, 2C Blok CF Nomor 2, Desa Pasiranggi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pemindahan barang-barang dari Blok 15 bekas Hotel Sultan ke dua gudang di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hotel Sultan  eksekusi lahan Hotel Sultan  lahan hotel sultan  PPKGBK 
BERITA HOTEL SULTAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp