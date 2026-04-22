Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Barang Vidi Aldiano Dibagikan kepada Sahabat, Harry Kiss Cerita Begini

Rabu, 29 April 2026 – 03:45 WIB
Vidi Aldiano. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss mengatakan teman-teman mendiang anaknya masih kerap datang dan berkumpul di kediaman sang putra.

Dia pun merasa senang karena sahabat-sahabat mendiang putranya masih menyempatkan untuk menghibur menantunya, Sheila Dara.

"Iya itu geng itu, circle A1 itu. Biasanya ada Reza Chandika, Nino, ada Enzy," ujar Harry Kiss.

Belum lama ini, barang-barang peninggalan mendiang Vidi Aldiano juga diberikan kepada sahabat-sahabat sang musisi.

Salah satunya adalah parfum Vidi Aldiano yang diberikan kepada Nino Kayam.

Harry Kiss mengaku senang melihat barang anaknya masih bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya.

"Ya senang saja. Saya lihat itu, tetapi yang lain-lain saya enggak lihat," tuturnya.

Selain merasa senang, dia juga menyoroti soal alasan menantunya, Sheila Dara memberikan parfum kepada sahabat mendiang Vidi Aldiano.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Vidi Aldiano  Harry Kiss  Nino Kayam  Sheila Dara Aisha 
BERITA VIDI ALDIANO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp