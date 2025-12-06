Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Barantin Dorong Komoditas Durian Indonesia Siap ekspor ke Pasar Internasional

Sabtu, 06 Desember 2025 – 15:01 WIB
Badan Karantina Indonesia mendorong komoditas durian yang akan memasuki tahap ekspor perdana menuju pasar internasional. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendorong komoditas durian yang akan memasuki tahap ekspor perdana menuju pasar internasional.

Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam memperkuat daya saing komoditas hortikultura nasional di pasar global.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat strategis dalam memastikan keamanan hayati dan kelayakan komoditas ekspor, Barantin tengah mendorong serta mengawasi proses persiapan ekspor perdana durian yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean menjelaskan pengawasan ini mencakup penerapan standar sanitasi, pencegahan hama dan penyakit, kepastian mutu, serta kepatuhan regulasi internasional.

Dia menjelaskan keberhasilan ekspor bukan hanya soal membuka jalur perdagangan baru, namun memastikan bahwa setiap produk yang keluar dari Indonesia mencerminkan kualitas, keamanan, dan reputasi bangsa.

"Kami dari Barantin selalu berupaya untuk mendorong produk terbaik Indonesia untuk dapat bersaing di pasar internasional," kata Sahat dalam keterangannya, Sabtu (6/12).

Dia menjelaskan saat ini komoditas buah durian, yang telah memasuki tahap ekspor ialah dalam bentuk beku.

Namun, tidak menutup kemungkinan dalam bentuk durian segar.

TAGS   badan karantina indonesia  barantin  Durian Indonesia  pasar internasional  ekspor  Sahat Manaor Panggabean  durian 
