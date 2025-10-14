Barasuara Umumkan Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di 5 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Band rock independen, Barasuara mengumumkan akan segera menggelar tur album showcase Jalaran Sadrah ke 5 kota di Indonesia.

Rangkaian tur tersebut menjadi bagian dari perayaan perjalanan musikal Barasuara serta merayakan karya terbaru kepada para penunggang badai dan khalayak yang lebih luas.

"Kami sangat bersemangat bisa kembali tur keliling Indonesia dengan Jalaran Sadrah. Lagu-lagu dalam album ini lahir dari banyak pengalaman hidup dan kami ingin membawanya langsung ke telinga penonton di berbagai kota,” ungkap Iga Massardi, vokalis dan gitaris Barasuara saat konferensi pers di Krapela, Jakarta Selatan pada Selasa (14/10).

Diselenggarakan dengan dukungan penuh dari Signature Time, tur Jalaran Sadrah akan menghadirkan pertunjukan musik penuh energi khas Barasuara.

Band beranggotakan Iga Massardi (vokal/gitar), TJ Kusuma (gitar), Marco Steffiano (drum), Asteriska (vokal), Gerald Situmorang (bas) dan Puti Chitara (vokal) itu selalu memadukan aransemen cadas, lirik puitis dan kritis, serta performa panggung yang intens.

Menariknya lagi, Barasuara bakal menyuguhkan sesuatu yang berbeda dalam tur kali ini.

"Ini jadi set terpanjang konser Barasuara. Nanti ada dua set, akustik dan full band. Kenapa ada akustik, karena kami lagi mengerjakan album akustik," jelas Gerald Situmorang.

Barasuara pun telah mengumumkan jadwal rangkaian tur album showcase Jalaran Sadrah.