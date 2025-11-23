Barba Sudah Kembali, tapi Dokter Persib Bandung Belum Beri Lampu Hijau, Kenapa?

Minggu, 23 November 2025 – 07:25 WIB

jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba akhirnya kembali menginjakkan kaki di lapangan latihan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (22/11/2025).

Kehadiran pemain asal Italia itu menjadi sorotan mengingat Barba baru saja menyelesaikan masa pemulihan.

Barba Muncul Setelah Pemulihan

Barba terlihat mengikuti latihan ringan bersama tim bersama sejumlah pemain yang sempat mengalami cedera, seperti Febri Hariyadi.

Baca Juga: Federico Barba Tinggalkan Persib Bandung ke Italia

Meski sudah kembali beraktivitas di lapangan, mantan pemain VFB Stuttgart itu masih berada dalam pantauan ketat tim medis.

Dokter tim Wira Prasetya menyebut kondisi Barba terus membaik setelah menjalani pemulihan di negaranya.

Peluang ke Singapura Masih Belum Jelas

Namun, Wira belum berani memberikan kepastian mengenai status sang pemain belakang untuk laga berikutnya, yakni bertandang ke markas klub Singapura Lion City Sailors.

"Sekarang Barba sedang menjalani program pemulihan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kondisinya stabil dan bisa kembali ke lapangan dengan penuh," ucap Wira.

Terkait peluang Barba ikut rombongan ke Negeri Singa, Wira menegaskan keputusan masih menunggu evaluasi terakhir.