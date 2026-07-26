Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Barcelona Berdukacita, Joan Laporta Berencana Menemui Keluarga Korban

Minggu, 26 Juli 2026 – 06:12 WIB
Barcelona Berdukacita, Joan Laporta Berencana Menemui Keluarga Korban - JPNN.COM
Suporter Barcelona di depan Camp Nou Foto: Reuters/Nacho Doce

jpnn.com - JAKARTA - Klub sepak bola Barcelona menyampaikan ucapan berbelasungkawa setelah seorang pekerja meninggal dunia dalam proyek renovasi Stadion Spotify Camp Nou pada Jumat (waktu setempat) atau Sabtu WIB.

Insiden tersebut menjadi kecelakaan kerja fatal pertama sejak proyek renovasi stadion dimulai pada Juni 2023.

"FC Barcelona menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja yang kehilangan nyawanya kemarin saat bekerja dalam proyek renovasi Spotify Camp Nou," tulis Barcelona dalam pernyataan resmi.

Baca Juga:

Klub juga memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja korban.

Presiden Barcelona, Joan Laporta bahkan berencana menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban atas nama seluruh organisasi klub.

Berdasarkan keterangan kepolisian Katalunya dikutip dari beIN Sports, korban yang berusia 54 tahun meninggal dunia setelah terjatuh saat mengecat platform konstruksi di area Camp Nou.

Baca Juga:

Petugas kepolisian, tim penyidik, serta tenaga medis darurat langsung dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan kejadian. Namun, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.

Proyek renovasi Spotify Camp Nou telah dimulai sejak 1 Juni 2023 dan melibatkan ribuan pekerja.

Barcelona berdukacita, memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Barcelona  Camp Nou  Kecelakaan Kerja  meninggal dunia 
BERITA BARCELONA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp