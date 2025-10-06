Close Banner Apps JPNN.com
Barcelona Kalah dari Sevilla, Hansi Flick Legawa

Senin, 06 Oktober 2025 – 17:45 WIB
Pelatih Barcelona Hansi Flick. Foto: Piero Cruciatti/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona kalah dari Sevilla pada pekan kedelapan Liga Spanyol di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Minggu (5/10) waktu setempat.

Barcelona harus takluk dengan skor 1-4 akibat gol dari Alexis Sanchez, Isaac Romero, Jose Angel Carmona dan Akor Adams, meski mereka sempat memperkecil ketertinggalannya melalui Marcus Rashford.

Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku legawa timnya harus menelan kekalahan dari Sevilla. 

Menurut Flick, kekalahan ini bisa menjadi pelajaran bagi Barcelona untuk bangkit pada pertandingan selanjutnya.

"Kami harus menerima kekalahan ini dan melihat sisi positifnya. Di babak pertama kami banyak melakukan kesalahan, tapi di babak kedua kami bisa bereaksi," kata Flick dikutip dari laman resmi klub, Senin (6/10).

Secara statistik, Barcelona sebenarnya tampil dominan ketimbang Sevilla dengan 61 persen penguasaan bola dan melepaskan 17 tendangan dan delapan di antaranya tepat sasaran.

Flick menjelaskan bahwa jeda internasional adalah waktu yang tepat untuk berusaha memperbaiki diri dan berupaya kembali ke penampilan terbaik mereka.

Pelatih berkebangsaan Jerman itu mengatakan mereka menyadari rasa kekecewaan yang didapatkan oleh suporter, namun hal itu akan Barcelona ubah menjadi energi positif agar bisa bangkit.

Barcelona kalah dari Sevilla pada pekan kedelapan Liga Spanyol, Hansi Flick mengaku legawa.

