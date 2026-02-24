Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Barcelona Merekrut Pemain Berusia 16 Tahun Ajay Tavares

Selasa, 24 Februari 2026 – 13:15 WIB
Barcelona Merekrut Pemain Berusia 16 Tahun Ajay Tavares - JPNN.COM
Penyerang sayap berusia 16 tahun yang baru bergabung dengan Barcelona dari Norwich City, Ajay Tavares. (Antara/Norwich City)

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona merekrut penyerang sayap berusia 16 tahun Ajay Tavares dari tim Liga Championship Inggris Norwich City.

Direktur Olahraga Norwich City Ben Knapper mengatakan bahwa Ajay merupakan pemain muda dengan masa depan yang menarik.

“Rekrutmen ini menjadi pengakuan untuk kerja kerasnya di akademi. Kami akan mengikuti perkembangannya dengan bangga," kata Ben Knapper dalam laman klub ini pada Selasa (24/2).

Baca Juga:

Knapper menyebut kepindahan pemain yang pernah memperkuat timnas U16, U15 dan U17 Inggris itu sudah tepat.

Menurut dia, sistem akademi sepak bola Barcelona adalah salah satu yang terbaik di dunia dan Ajay Tavares dapat menarik manfaat besar dari sana.

Tavares, Knapper melanjutkan, merupakan pemain remaja yang kerap melebihi ekspektasi sejak bergabung dengan akademi Norwich dalam skuad U12.

Baca Juga:

Karena kemampuannya di atas rata-rata, Tavares tidak lama berada di kelompok umurnya.

Dia kemudian mengisi satu tempat di tim U15, lalu U16 dan akhirnya menjadi bagian tim reguler U18 Norwich.

Barcelona merekrut penyerang sayap berusia 16 tahun Ajay Tavares dari tim Liga Championship Inggris Norwich City.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Barcelona  ajay tavares  Norwich City  Liga Spanyol  Pemain Muda 
BERITA BARCELONA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp