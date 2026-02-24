Barcelona Merekrut Pemain Berusia 16 Tahun Ajay Tavares

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona merekrut penyerang sayap berusia 16 tahun Ajay Tavares dari tim Liga Championship Inggris Norwich City.

Direktur Olahraga Norwich City Ben Knapper mengatakan bahwa Ajay merupakan pemain muda dengan masa depan yang menarik.

“Rekrutmen ini menjadi pengakuan untuk kerja kerasnya di akademi. Kami akan mengikuti perkembangannya dengan bangga," kata Ben Knapper dalam laman klub ini pada Selasa (24/2).

Knapper menyebut kepindahan pemain yang pernah memperkuat timnas U16, U15 dan U17 Inggris itu sudah tepat.

Menurut dia, sistem akademi sepak bola Barcelona adalah salah satu yang terbaik di dunia dan Ajay Tavares dapat menarik manfaat besar dari sana.

Tavares, Knapper melanjutkan, merupakan pemain remaja yang kerap melebihi ekspektasi sejak bergabung dengan akademi Norwich dalam skuad U12.

Baca Juga: 5 Pemain Terbaik Manchester United Saat Permalukan Norwich City

Karena kemampuannya di atas rata-rata, Tavares tidak lama berada di kelompok umurnya.

Dia kemudian mengisi satu tempat di tim U15, lalu U16 dan akhirnya menjadi bagian tim reguler U18 Norwich.