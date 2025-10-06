Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Spanyol

Barcelona Telan Kekalahan Pertama di La Liga, Menyakitkan & Memalukan

Senin, 06 Oktober 2025 – 10:24 WIB
Juru Taktik Barcelona Hansi Flick (depan kiri). Foto: Cristina Quicler/AFP

jpnn.com - SEVILLE - Raksasa Catalan Barcelona menelan kekalahan pertama mereka di La Liga musim ini dengan cara yang menyakitkan.

Bertandang ke markas Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan, Minggu (5/10) malam, Barca keok.

Selain menjadi kekalahan pertama di La Liga musim ini, skor pertandingan memalukan buat tim seperti Barcelona, 1-4.

Itu menjadi kekalahan kedua dalam dua laga terakhir, karena sebelumnya, di Liga Champions mid-week lalu, Barcelona pun kalah saat menjamu Paris Saint-Germain.

Kekalahan dari Sevilla membuat Barcelona gagal menggusur Real Madrid dari puncak klasemen La Liga.

Tukang Racik Barcelona Hansi Flick mengatakan kekalahan dari Sevilla datang di saat yang tepat.

"Kami harus menerima kekalahan ini dan melihat sisi positifnya," ujarnya seperti dikutip dari laman klub.

Lihat klasemen La Liga setelah raksasa Catalan Barcelona kalah telak dari Sevilla di pekan ke-8.

