JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Barcelona vs Celta Vigo: Blaugrana Menang Berkat Gol Penalti Yamal

Kamis, 23 April 2026 – 08:20 WIB
Bintang muda Barcelona Lamine Yamal. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

jpnn.com - JAKARTA - Laga Barcelona vs Celta Vigo di Stadion Camp Nou, Barcelona, Kamis pagi berakhir untuk kemenangan Barca 1-0. 

Lamine Yamal mengantarkan Barcelona menaklukkan Celta Vigo pada laga lanjutan Liga Spanyol itu. Yamal menciptakan gol kemenangan Barcelona dari titik penalti, demikian catatan La Liga.

Hasil ini membuat Barcelona kukuh di peringkat pertama klasemen Liga Spanyol dengan 82 poin dari 32 pertandingan, selisih sembilan angka di atas Real Madrid.

Adapun bagi Celta Vigo, kekalahan ini membuat mereka turun ke peringkat tujuh dengan 44 poin atau 13 angka dari empat besar.

Pada lagi ini, Barcelona sempat menciptakan peluang lewat tembakan Yamal, tetapi bola melebar dari gawang Celta. Lalu, Celta berbalik mengancam lewat tendangan Pablo Duran, tetapi dapat dipatahkan kiper Barca Joan Garcia.

Lamine Yamal kembali menciptakan peluang, namun lagi-lagi melebar dari gawang Celta.

Barca mendapatkan peluang gol setelah Yamal dilanggar di kotak terlarang oleh bek Yoel Lago.

Yamal sukses melaksanakan tugasnya dengan baik.

TAGS   Barcelona vs Celta Vigo  Lamine Yamal  Blaugrana  Liga Spanyol  penalti 
