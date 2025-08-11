Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Barcelona vs Como: Blaugrana Menang 5-0, Yamal & Lopez Cetak Brace

Senin, 11 Agustus 2025 – 10:45 WIB
Barcelona vs Como: Blaugrana Menang 5-0, Yamal & Lopez Cetak Brace
Barcelona. Ilustrasi ANTARA/Gilang Galiartha

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan antara Barcelona vs Como dalam laga Joan Gamper Trophy 2025 di Estadi Johan Cruyff, Senin dini hari WIB, berakhir dengan kemenangan Blaugrana dengan skor 5-0.

Fermin Lopez dan Lamine Yamal mencetak brace pada laga ini. 

Pada pertandingan yang menjadi penutup pramusim Barcelona ini, tim asuhan Hansi Flick  menunjukkan performa dominan menjelang musim baru La Liga.

Barcelona langsung menggebrak sejak awal pertandingan.

Fermin Lopez membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui tembakan akurat, memanfaatkan umpan matang dari lini tengah. Skor menjadi 1-0.

Lopez kembali mencetak gol pada menit ke-35, menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Hanya dua menit berselang, Raphinha menambah gol Barcelona menjadi 3-0.

Marcus Rashford menjadi kreator gol setelah permainan kerja samanya dituntaskan dengan umpan tarik yang dicocor masuk Raphinha.

Barcelona vs Como pada laga Joan Gamper Trophy 2025 berakhir dengan skor 5-0. Fermin Lopez dan Lamine Yamal cetak brace.

