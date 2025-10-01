Barcelona vs PSG di Liga Champions, Pedri: Laga Seperti Ini Selalu Spesial

Rabu, 01 Oktober 2025 – 00:02 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Laga Barcelona vs Paris Saint-Germain (PSG) pada matchday 2 Liga Champions 2025 akan berlangsung pada Kamis 2 Oktober 2025.

Pertemuan Barcelona vs PSG di Liga Champions kali ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling menarik di fase grup.

Barcelona menatap laga sengit melawan PSG ini dengan penuh semangat.

Gelandang Barcelona Pedri menyebut duel itu sebagai pertandingan spesial yang harus dinikmati.

“Ini adalah pertandingan yang harus dinikmati. Laga seperti ini selalu spesial, apalagi di kompetisi sekelas Liga Champions,” ujar Pedri dikutip dari laman resmi klub pada Selasa (30/9).

Menurut dia, suasana positif di ruang ganti, serta dukungan penuh penggemar, akan menjadi modal penting Barcelona menghadapi PSG.

Di sisi lain, Pelatih Barcelona Hansi Flick memberikan pesan tegas kepada anak asuhnya agar tampil maksimal sejak awal laga.

Dia menegaskan bahwa PSG ialah tim dengan kualitas luar biasa.