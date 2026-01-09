Barcelona vs Real Madrid di Final Piala Super Spanyol, Valverde Minta Los Blancos Bersiap

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid melaju ke final Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Atletico Madrid di semifinal.

Los Blancos menang 2-1 atas Atletico pada laga semifinal di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis waktu setempat.

Di final, Real Madrid akan berhadapan dengan rivalnya, Barcelona yang lebih dahulu melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor telak 5-0.

Gelandang Real Madrid Federico Valverde mengatakan timnya fokus menatap laga menghadapi Barcelona di partai final yang akan digelar pada Minggu.

"Kami harus mempersiapkan diri, istirahat yang cukup dan secara mental siap untuk menang," ungkap Valverde dikutip dari laman resmi klub, Jumat (9/1).

Pada pertandingan melawan Atletico Madrid, Valverde menjadi salah satu aktor penting dalam kemenangan Real Madrid berkat masing-masing satu gol serta assist yang dia cetak.

Mengenai gol yang dia cetak pada pertandingan, pemain berkebangsaan Uruguay tersebut sangat senang setelah sekian pertandingan tak bisa mencatatkan namanya di papan skor.

"Gol pertama tahun ini. Setelah melewati begitu banyak pertandingan tanpa mencetak gol, hari ini adalah pertandingan yang bagus bagi kami untuk mencetak gol lagi dan bagi tim untuk menang," jelas Valverde.