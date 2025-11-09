Bareng Komunitas, Irjen Helmy Santika Buktikan Kepedulian Terhadap Penderita Kanker

Minggu, 09 November 2025 – 17:57 WIB

jpnn.com, LAMPUNG - Irjen Pol Helmy Santika terus membuktikan kepeduliannya terhadap para penderita kanker.

Pada Sabtu (8/11), dia bersama istri, Lurie Helmy Santika menjenguk keluarga almarhumah Mei Mudiyanti (32), warga penderita kanker sarkoma di Dusun Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

“Bagi beliau, tugas polisi bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal kemanusiaan,” ungkap Zulkifli, relawan sosial dari Forum Peduli Kanker dan Tumor Lampung.

Menurut Zulkifli, Forum Peduli Kanker dan Tumor Lampung telah lama mengenal sosok Irjen Pol Helmy sebagai figur yang peduli dan responsif terhadap penderitaan masyarakat kecil.

“Setiap kali kami melapor soal pasien yang butuh bantuan, beliau atau Ibu Ruri selalu cepat merespons. Bahkan kadang turun langsung ke lokasi,” jelasnya.

Adapun Forum Peduli Kanker dan Tumor Lampung sendiri berdiri sejak 2018 dan aktif membantu pasien tidak mampu secara swadaya.

Para anggota komunitas mengandalkan donasi pribadi, relawan, hingga dukungan spontan masyarakat.

“Pak Helmy dan Ibu Lurie sudah beberapa kali membantu kami, baik biaya pengobatan maupun kunjungan ke rumah pasien. Itu membuat kami merasa benar-benar dihargai,” tambahnya.