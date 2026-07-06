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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Bareng PMI Bandung, Didimax Gelar Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis

Senin, 06 Juli 2026 – 18:48 WIB
Bareng PMI Bandung, Didimax Gelar Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis - JPNN.COM
Didimax bersama PMI Kota Bandung menggelar kegiatan Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis di Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Foto: Dok. Didimax

jpnn.com, BANDUNG - Didimax kembali membuktikan komitmen dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung, UPTD Puskesmas Garuda, Kecamatan Andir, Kelurahan Garuda, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Garuda.

Acara yang berlangsung di Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan menjadi wujud nyata kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan institusi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

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Sebanyak 280 warga mengikuti layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Garuda.

Pemeriksaan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit.

Pada saat yang sama, kegiatan donor darah yang difasilitasi oleh Unit Donor Darah PMI Kota Bandung berhasil menghimpun 115 kantong darah yang akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pasien di berbagai rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.

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Berdasarkan data resmi PMI Kota Bandung, terdapat 14 calon pendonor yang belum dapat mendonorkan darahnya setelah melalui proses skrining kesehatan sesuai ketentuan medis.

Komisaris Utama Didimax, Yadi Supriyadi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Didimax kembali membuktikan komitmen dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis.

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TAGS   Didimax  Didimax Group  Donor Darah  cek kesehatan 
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