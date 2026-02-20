Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bareskrim: Istri AKBP Didik Positif Memakai Ekstasi

Jumat, 20 Februari 2026 – 06:31 WIB
AKBP Didik Putra Kuncoro. Foto: Handout/am/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkapkan istri dari eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (DPK) yang bernama Miranti Afriana (MA), positif menggunakan narkoba.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan bahwa selain istri Didik, mantan bawahan Didik yang bernama Aipda Dianita Agustina (DA) juga positif menggunakan narkoba.

“Dari hasil pendalaman terhadap MA dan Aipda DA diketahui bahwa keduanya adalah pengguna narkotika. Untuk itu penyidik melakukan uji laboratoris melalui Puslabfor Bareskrim Polri terhadap sampel rambut dari MA dan Aipda DA, yang menunjukkan hasil positif menggunakan MDMA (ekstasi),” katanya di Jakarta, Kamis.

Seusai didapatkan hasil positif, kedua wanita tersebut pun diasesmen. Hasilnya, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan keduanya direhabilitasi yang prosesnya dilakukan di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Adapun Didik telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada Jumat (13/2).

Barang bukti yang diamankan, antara lain sabu sebanyak tujuh plastik klip dengan berat total 16,3 gram, ekstasi sebanyak 49 butir dan dua butir sisa pakai, pil aprazolam sebanyak 19 butir, pil happy five dua butir, dan ketamin sebanyak lima gram.

Eko mengatakan narkoba itu disimpan di dalam sebuah koper yang kemudian diamankan penyidik di rumah Aipda Dianita Agustina di kawasan Tangerang, Banten.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Miranti Afriana atas perintah suaminya, Didik, menghubungi Aipda Dianita dan meminta untuk mengamankan koper yang berada di rumah pribadi Didik di daerah Tangerang.

Istri dari AKBP Didik Putra Kuncoro, Miranti Afriana dan Aipda Dianita Agustina dinyatakan positif memakai narkoba.

Sumber Antara

TAGS   Bareskrim  AKBP Didik Putra Kuncoro  Positif Narkoba  Ekstasi 
