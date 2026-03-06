Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bareskrim Kembali Garap Pandji Pragiwaksono di Kasus Penghinaan Toraja Pekan Depan

Jumat, 06 Maret 2026 – 14:57 WIB
Bareskrim Kembali Garap Pandji Pragiwaksono di Kasus Penghinaan Toraja Pekan Depan - JPNN.COM
Komika Pandji Pragiwaksono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin (2/2/2026). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri bakal memeriksa lagi komika Pandji Pragiwaksono pada Senin (9/3) dalam penyidikan kasus dugaan penghinaan terhadap suku Toraja melalui media elektronik.

“Pekan depan, hari Senin (9/3),” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa Pandji akan mulai diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB.

Baca Juga:

Adapun panggilan ini akan menjadi pemeriksaan kedua. Pada 2 Februari 2026, Pandji diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya dalam kasus ini.

Komika itu mengaku dicecar 48 pertanyaan oleh penyidik terkait materi video saat ia tampil di acara stand up (komedi tunggal).

Meski sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf, ia mengatakan akan tetap mengikuti alur proses hukum di kepolisian.

Baca Juga:

Aliansi Pemuda Toraja melaporkan Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran bernuansa SARA terhadap masyarakat Toraja pada November 2025 lalu.

Aliansi tersebut menilai materi acara stand up yang dibawakan Pandji terkait prosesi pemakaman suku Toraja telah melecehkan dan menghina martabat suku tersebut.

Penyidik Bareskrim Polri bakal memeriksa lagi Pandji Pragikwasono pada kasus dugaan penghinaan suku Toraja.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bareskrim  Penghinaan suku Toraja  Pandji Pragiwaksono  kasus sara 
BERITA BARESKRIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp