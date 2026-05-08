Bareskrim Limpahkan Laporan Kasus Air Keras Andrie Yunus ke Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri melimpahkan laporan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) terkait penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus ke Polda Metro Jaya. Pelimpahan ini dilakukan dengan pertimbangan efektivitas penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan pelimpahan tersebut lantaran locus dan objek perkaranya sama dengan yang ditangani Polda Metro Jaya sebelumnya.

"Karena locus dan tempus-nya sama, dan objek perkaranya juga sama," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan apabila laporan tersebut ditangani Dittipidum, maka akan dimulai dari awal lagi sehingga tidak efektif.

"Kalau kami dari Bareskrim, kan kayak pom bensin, mulai dari nol lagi. Sementara, di sana kemarin sudah bukti sudah terkumpul, saksi-saksi sudah diambil keterangan," ucapnya.

Meski dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, ia memastikan bahwa pihaknya tetap memberi atensi terhadap penanganan kasus tersebut.

Sebelumnya, TAUD mengajukan laporan polisi (LP) tipe B terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus, ke Bareskrim Polri.

"TAUD akan mendaftarkan laporan tipe B karena menindaklanjuti kemarin pernyataan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya yang sudah melimpahkan bukti-bukti dan juga sejumlah petunjuk kepada POM TNI terkait dengan kasus penyiraman air keras pada Andrie," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya.