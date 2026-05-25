Bareskrim Pastikan Blackout Listrik di Sumatra Bukan Akibat Sabotase

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Irjen Nunung Syaifuddin memastikan tidak ada sabotase dalam insiden mati listrik massal atau blackout terjadi di sejumlah wilayah Sumatra.

Dia menyatakan listrik padam karena beberapa faktor.

"Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut," kata Irjen Nunung dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/5).

Dari hasil penyelidikan sementara dugaan blackout terjadi karena faktor teknis dan cuaca yang ekstrem yang menyebabkan gangguan pada transmisi kelistrikan.

Nunung juga mengimbau masyarakat tidak resah dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya serta narasi menyesat.

"Kenapa kami bisa pastikan kalau ini bukan sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat berbentuk serabut, kalau itu sabotase pasti potongannya lebih rapi," tegasnya.

Dia juga mengeyebutkan Bareskrim telah memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian tersebut dan penyelidikan berjalan sesuai prosedur dan akuntabel.

"Seluruh proses investigasi kami lakukan secara profesional, transparan, dan komprehensif untuk memastikan penyebab utama kejadian secara ilmiah dan akuntabel," jelasnya. (mcr8/jpnn)