Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bareskrim Pertimbangkan Tahan Wagub Babel Hellyana

Kamis, 26 Februari 2026 – 16:00 WIB
Bareskrim Pertimbangkan Tahan Wagub Babel Hellyana - JPNN.COM
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim hingga saat ini belum menerapkan proses penahanan terhadap Wakil Gubernur Bangka Belitung Hellyana dalam perkara ijazah palsu yang telah menjeratnya sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Wira Satya saat dikonfirmasi menyebut bahwa pihaknya saat ini masih mempertimbangkan untuk menjebloskan kader PPP tersebut ke dalam bui.

"Penahanan itu kan tidak mutlak. artinya kita nanti mempertimbangkan sisi untung-ruginya," kata Wira dalam pernyataannya kepada wartawan.

Baca Juga:

Selain itu, Wira menjelaskan bahwa pada saat ini pihaknya juga masih menunggu keterangannya ahli yang diajukan oleh pihak tersangka.

Pasalnya, keterangan itu bakal menutup proses penyidikan perkara ijazah palsu sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan.

"Saat ini kami masih memanggil saksi ahli yang diminta oleh tersangka. Nanti kalau sudah selesai tahapan pemeriksaan saksi ahli tersebut kita akan segera melakukan pemberkasan untuk tahap pengiriman ke Kejaksaan," terangnya.

Baca Juga:

Wakil Gubernur Bangka Belitung Hellyana sebelumnya juga telah mengaku bahwa dirinya tidak bisa menghadirkan teman-teman sewaktu kuliah di Universitas Azzahra menjadi saksi di perkara ijazah palsu.

Usai menjalani pemeriksaan tambahan sebagai tersangka di Bareskrim pada Kamis (5/2), kader PPP itu mulanya menyebut bahwa pihaknya sedang berupaya menghadirkan sejumlah saksi.

Bareskrim hingga saat ini belum menerapkan proses penahanan terhadap Wakil Gubernur Bangka Belitung Hellyana dalam perkara ijazah palsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wagub babel  hellyana  Bareskrim  Ijazah Palsu 
BERITA WAGUB BABEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp