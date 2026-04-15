JPNN.com - Nasional - Hukum

Bareskrim Polri Bongkar Pabrik Gas N2O Whip Pink di Jakarta Utara

Rabu, 15 April 2026 – 16:49 WIB
Gas N2O merek "Whip Pink" yang disita Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dari lokasi produksi. ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar keberadaan pabrik yang memproduksi gas dinitrogen monoksida (N2O) merek Whip Pink di kawasan Jakarta Utara.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari maraknya penyalahgunaan gas N2O di masyarakat.

“Pengungkapan ini berawal dari maraknya kasus penyalahgunaan gas N2O Whip Pink,” ujar Eko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/4).

Baca Juga:

Untuk menelusuri peredaran produk tersebut, tim Subdit III melakukan pembelian terselubung dengan memesan langsung melalui aplikasi pesan singkat.

Setelah transaksi pembayaran dilakukan, penyidik berhasil melacak alamat pengiriman hingga akhirnya melakukan penindakan di sebuah ruko dan menemukan sejumlah produk Whip Pink dalam berbagai varian.

Penyelidikan kemudian dikembangkan hingga ditemukan lokasi produksi pada Selasa (14/4) dini hari di sebuah ruko di Jakarta Utara.

Baca Juga:

“Setelah dilakukan pengecekan, tim mendapati mesin pengisian gas N2O dari tabung besar ke tabung kecil berbagai ukuran,” kata Eko.

Selain mesin produksi, penyidik juga menemukan produk siap edar, kemasan, label, hingga peralatan pendukung seperti timbangan dan alat pemanas.

Bareskrim Polri bongkar pabrik gas N2O Whip Pink diduga tanpa izin edar dari BPOM.

TAGS   KPK  Bareskrim  Whip Pink  Polisi 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
