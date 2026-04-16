Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bareskrim Polri Gerebek Gudang Pakaian Bekas Ilegal di Padalarang

Kamis, 16 April 2026 – 10:10 WIB
Garis polisi di TKP. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, PADALARANG - Bareskrim Polri menggerebek sebuah gudang di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, terkait kasus impor pakaian bekas ilegal pada Minggu (12/4/2026).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan membenarkan adanya penggerebekan gudang pakaian ilegal tersebut.

"Membenarkan informasi tersebut (adanya penggerebekan oleh Bareskrim Mabes Polri)" kata Hendra saat dikonfirmasi pada Kamis (16/4).

Baca Juga:

Dalam penggerebekan itu, Bareskrim Polri menyita barang bukti dan mengamankan beberapa orang untuk dimintai keterangan.

Adapun Gudang yang digerebek pun sudah dipasangi garis polisi.

"Bareskrim dalam tindakannya sesuai prosedur dengan pengambilan sample sebagai BB (barang bukti) dan kemudian pembawa beberapa orang untuk dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penyegelan," jelasnya.

Baca Juga:

Beberapa orang turut diamankan di antaranya pemilik gudang berinisial P dan R.

Hingga kini, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Mabes Polri perihal penggerebekan tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA PAKAIAN BEKAS ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp