Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bareskrim Polri Pulangkan 9 WNI Korban TPPO di Kamboja, Ada yang Sedang Mengandung

Sabtu, 27 Desember 2025 – 10:30 WIB
Bareskrim Polri Pulangkan 9 WNI Korban TPPO di Kamboja, Ada yang Sedang Mengandung - JPNN.COM
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni (tengah) berbicara dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (26/12/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Mabes Polri memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus online scam (penipuan daring) dan admin judi online dari Kamboja.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni menyebut penanganan kasus ini berawal ketika Desk Ketenagakerjaan Polri menerima laporan dari orang tua korban pada tanggal 8 Desember 2025.

Selain laporan, kata Irhamni, pihaknya menerima informasi dari media sosial soal WNI yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online maupun penipuan daring, serta mengalami kekerasan fisik.

Baca Juga:

"Para korban juga sempat membuat video viral di media sosial terkait unggahan para korban yang memohon bantuan agar bisa dipulangkan ke Indonesia," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat malam (26/12/2025).

Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2025, Desk Ketenagakerjaan Polri mulai melakukan penyelidikan serta berkoordinasi dengan otoritas Imigrasi Kamboja untuk dapat sesegera mungkin memulangkan para korban ke tanah air.

Dari hasil koordinasi dan penyelidikan, ditemukan sembilan korban yang terdiri dari tiga perempuan dan enam laki-laki. Para korban berasal dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Baca Juga:

"Pada saat kami temukan, kesembilan orang tersebut telah berhasil lari dan menyelamatkan diri dari lokasi-lokasi mereka bekerja," ujar Irhamni.

Dia mengungkapkan bahwa para korban melarikan diri dari tempat bekerja karena selalu mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Mabes Polri memulangkan 6 WNI korban Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Salah satu korban bahkan sedang mengandung 6 bulan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korban tppo  Kamboja  Polri  Bareskrim Polri  Brigjen Moh. Irhamni  komjen syahardiantono  Perdagangan Orang  judi online 
BERITA KORBAN TPPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp