JPNN.com - Nasional - Hukum

Bareskrim Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pembalakan Liar di Sumut

Selasa, 06 Januari 2026 – 16:43 WIB
Dirtipidter Brigjen Moh. Irhamni berbicara dengan awak media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/12/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri mengungkapkan telah menetapkan tersangka kasus dugaan pembalakan liar di Sumatera Utara (Sumut).

Penetapan tersangka ini dilakukan seusai Dittipidter Bareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung melaksanakan gelar perkara pada pekan lalu.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Moh. Irhamni mengatakan bahwa tersangka yang ditetapkan adalah korporasi dan individu.

"Sudah (penetapan tersangka). "Dua-duanya (korporasi dan individu)," kata dia di Jakarta, Selasa (6/1).

Hanya saja, Irhamni tidak memerinci terkait waktu penetapan tersangka ini maupun identitas.

Sebelumnya, Dittipidter Bareskrim Polri memulai proses penyidikan terkait bencana banjir Sumut di tempat kejadian perkara (TKP) daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Tapanuli Selatan, hingga Sungai Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumut.

Irhamni mengatakan bahwa pelaku dalam kasus ini akan dijerat dengan pidana lingkungan hidup dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). (antara/jpnn)

Bareskrim Polri menetapkan individu maupun korporasi sebagai tersangka kasus dugaan pembalakan liar di Sumut.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

