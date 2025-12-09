Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bareskrim Usut Sumber Gelondongan Kayu di Sumut, PT TBS Siap-Siap Saja

Selasa, 09 Desember 2025 – 08:33 WIB
Bareskrim Usut Sumber Gelondongan Kayu di Sumut, PT TBS Siap-Siap Saja - JPNN.COM
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri memasang plang penyelidikan di sekitar DAS Garoga di Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (8/12/2025). (ANTARA/HO-Dittipidter Bareskrim Polri)

jpnn.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengusut asal-usul gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang di Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut) akhir November 2025.

Tim Bareskrim telah mengambil sampel 27 kayu di daerah aliran sungai (DAS) Garoga di Tapanuli Utara (Taput) dalam tahapan penyelidikan sumber kayu.

Seorang warga terdampak banjir bandang berjalan di antara tumpukan kayu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12). Ilustrasi. Foto: YT Hariono/AFP

Baca Juga:

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni mengatakan bahwa sampel tersebut diambil dari sekitar posko yang didirikan di sekitar DAS Garoga.

"Di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa," kata dia di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Brigjen Irhamni menyebut jenis kayu yang dominan adalah karet, ketapang, durian, dan lainnya.

Baca Juga:

Kayu-kayu yang telah diambil pun dispesifikasikan dan dikategorikan oleh ahli.

Identifikasi menunjukkan bahwa kayu-kayu yang disisihkan tersebut merupakan hasil gergajian, hasil dicabut bersama akar dengan alat berat, hasil longsor, dan hasil pengangkutan loader.

Tim Bareskrim Polri mengusut sumber gelondongan kayu terbawa banjir bandang di Tapanuli Utara. Aktivitas PT TBS menjadi sorotan.

TAGS   gelondongan kayu  Tapanuli Utara  Banjir Bandang  Bareskrim  Polri  PT TBS  Bareskrim Polri  land clearing  kemenhut 
