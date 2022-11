Barisan Indonesia Jaya Deklarasi Dukung NasDem dan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024

jpnn.com, JAKARTA - Barisan Indonesia Jaya (BRAJA) mendeklarasi dukungan sepenuhnya untuk Anies Baswedan menjelang 2024.

Sekjen Braja Heikal Safar mengatakan pihaknya mendukung upaya dan langkah cepat yang diputuskan Surya Paloh dengan mendeklarasi dan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Kami Barisan Indonesia Jaya bersama-sama seluruh sukarelawan Anies Baswedan tanpa mahar di seluruh Indonesia mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden RI 2024," kata politikus Partai NasDem itu seusai deklarasi relawan Indonesia Anies dengan tema " Merawat Semangat Kebangsaan, Meretas Jalan Keadilan bertempat di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta.

Menurutnya, NasDem telah tepat memilih figur kandidat capres yang berintegritas, berwawasan luas, visioner, cerdas dan memiliki ide maupun gagasan merekatkan NKRI harga mati.

"Saya akui di Partai NasDem bukan mahar yang diminta melainkan ide dan gagasan pemikiran dari seorang pemimpin bangsa dan negara yang kreatif, out of the box yang dapat membantu kemajuan restorasi Indonesia," ungkap kandidat calon Wali Kota Bekasi tersebut.

Heikal Safar melihat Anies Baswedan sosok calon pemimpin NKRI yang lebih layak untuk melanjutkan program pembangunan Presiden Jokowi ke depan.

"Kami BRAJA beserta seluruh relawan di tanah air ikut terpanggil untuk melanjutkan dan menyukseskan pembangunan infrastruktur sumber daya alam dan sumber daya manusia yang telah dimulai sejak era Presiden Jokowi dan insyaallah Pilpres 2024, saya yakin akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan," pungkasnya. (flo/jpnn)



