Barito Putera Tunjuk Rodney Goncalves Jadi Pelatih Baru

jpnn.com, JAKARTA - Barito Putera resmi menunjuk Rodney Goncalves sebagai pelatih baru untuk mengarungi Liga 1 2022.

Pelatih asal Brasil itu akan menggantikan Dejan Antonic yang dipecat pada akhir Agustus lalu.

Kabar itu diumumkan melalui akun resmi instagram Barito Putera pada Rabu (21/9) malam dan pada unggahan tersebut Rodney berfoto bersama CEO Hasnuryadi Sulaiman.

"Here we go! Our New Head Coach Announced. Welcome to Bumi Lambung Mangkurat! @rbgoncalves," tulis akun resmi @psbaritoputeraofficial.



Rodney Goncalves yang telah mengantongi lisensi pelatih CBF Pro itu dipercaya sebagai pelatih kepala Barito Putera selama sisa musim Liga 1 Indonesia 2022/23.

Mulai hari ini Goncalves telah memimpin sesi latihan skuad Laskar Antasari yang kini tengah menjalani pemusatan latihan di Pati, Jawa Tengah.



Sebelum penunjukkan Goncalves, Barito Putera untuk sementara mengangkat pelatih fisik Vitor Tinoco beserta jajaran tim pelatih lainnya menangani Bayu Pradana dkk.

Goncalves memiliki tugas berat untuk mengangkat performa Barito Putera yang saat ini berada di peringkat 17 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan raihan empat poin dari sembilan pertandingan.

Baca Juga: Siswi SMA Sedang Asyik Menonton Televisi, Tiba-Tiba Dihampiri Tetangga Bejat, Terjadilah

Setelah jeda kompetisi, Barito Putera dijadwalkan akan menjamu Persik Kediri yang berada satu posisi di bawah Laskar Antasari pada pekan ke-11 Liga 1 Indonesia di Stadion Demang Lehman, Banjar, Kamis (29/9) mendatang.(antara/jpnn)