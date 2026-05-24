Barry Likumahuwa Ikut Meriahkan Acara POP : SELAH

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:13 WIB
Acara POP : SELAH digelar di HeART Space 2.0, Jakarta Pusat, Jumat (22/5). Foto: dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Living Words Music Group, label rekaman Kristen berbasis di Jakarta, sukses menggelar POP: SELAH.

POP: SELAH merupakan sebuah acara komunitas jangka panjang yang dirancang untuk memperluas semangat pujian dan penyembahan di Indonesia.

Acara itu sendiri telah sukses digelar di HeART Space 2.0, Jakarta Pusat pada Jumat (22/5) lalu.

POP (Psalm of Praise) merupakan Intellectual Property (IP) dari Living Words Records yang mentransformasi karya studio menjadi pengalaman spiritual langsung.

Adapun judul edisi kali ini, 'Selah', diambil dari notasi musik dalam Kitab Mazmur yang berarti 'Berhenti, Diam, dan Dengarkan'.

"Kami selalu percaya bahwa musik Pujian dan Penyembahan akan menjadi sangat kuat jika tidak hanya didengar, tetapi juga dilakukan. Selama bertahun-tahun kami membangun artis di studio, namun muncul satu pertanyaan besar, 'bagaimana jika kita menciptakan ruang di mana orang tidak hanya mendengarkan kuasa pujian, tetapi hidup di dalamnya?'" ujar Chief Executive Officer Living Words Music, Calvin Sutandy dalam keterangannya.

Oleh karena itu, di tengah dunia yang bergerak cepat dengan notifikasi dan arus informasi yang tiada henti, POP: SELAH hadir sebagai jawaban bagi generasi muda Indonesia yang mulai kehilangan kemampuan untuk hadir sepenuhnya.

"Acara ini bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah bahasa hati dan ekspresi syukur kepada Sang Pencipta," kata Calvin Sutandy.

